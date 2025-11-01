Adiunju adhirió a paro de 72 horas

El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica, realizado el último jueves con la participación de 84 representantes de las asociaciones de base de todo el país (entre ellos Adiunju), resolvió dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria.

Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, exigió la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Por ello, Adiunju adhirió al paro nacional de 72 horas convocado por Conadu Histórica, para el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 del presente mes, en el marco de la continuidad del Plan de Lucha en todas las universidades.