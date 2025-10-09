Jujuy incrementó un 30% su receptividad turística en 2025

Desde enero pasado a la fecha, Jujuy registró un importante movimiento turístico, la mayoría de los visitantes fueron argentinos como del exterior: Brasil, España y Uruguay, de acuerdo a un informe elaborado por la compañía líder mundial de excursiones Civitatis.

La compañía (https://www.civitatis.com/ar), líder en venta de excursiones y actividades turísticas en español en el mundo, afirmó que la demanda de actividades en los principales destinos de la provincia aumentaron más de 30% en lo que va del año en relación con el mismo período del 2024.

La multinacional que suma más de 40 millones de usuarios, registró que el mayor pico de visitas se produjo en julio, coincidiendo con las vacaciones invernales. El tour por Purmamarca y Salinas Grandes fueron los de mayor demanda con un crecimiento de más de 200% de reservas.

Civitatis aseguró que no solo aumentaron las visitas en este destino, sino que también mejoró la satisfacción entre aquellos que la eligieron.

En ese plano más del 60 % de las valoraciones recibidas en las actividades turísticas realizadas en la provincia fueron valoradas con cinco puntos sobre cinco.

De acuerdo a las tendencias observadas en la plataforma, las categorías de actividades que más crecieron en el destino estuvieron vinculadas al trekking y senderismo, y los recorridos guiados destacándose San Salvador de Jujuy y las excursiones a Purmamarca y Salinas Grandes con un crecimiento del 400% y 200 respectivamente.

"Estos datos confirman el gran momento turístico que vive Jujuy y el creciente interés tanto del ámbito nacional como internacional por la provincia, así como también evidencian su creciente atractivo como destino integral, capaz de ofrecer experiencias auténticas, variadas, sostenibles y de alta calidad", señaló Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Business Development para Chile, Uruguay y Paraguay.

"El aumento en las reservas demuestra que cada vez más viajeros buscan conectar con paisajes fabulosos y la cultura local", agregó.

Por otro lado y de acuerdo a los datos recogidos este año desde un prisma demográfico, el estudio arrojó que el grupo poblacional que más visitó el destino fueron los viajeros solos (36 %), seguido por las parejas (29%) y los grupos de amigos (29 %).

En cuanto a la procedencia de turistas el informe reveló que la mayoría fueron de origen argentino, seguidos por brasileños, españoles y uruguayos.

Civitatis es líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por el mundo con más de 90.000 actividades en 4.000 destinos repartidos en 160 países. Desde su creación en 2008 más de 40.000.000 personas llenaron su viaje con los tours seleccionados.