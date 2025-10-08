Anticipan que habrá paritarias este mes para los estatales

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, anticipó que una vez difundido el Índice de Precios al Consumidor de septiembre, que mide el Indec, se llamará a los gremios que nuclean a los trabajadores estatales a una nueva mesa paritaria.

A tal efecto, acordará una agenda con el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y se definirá una fecha de convocatoria.

"El índice de inflación de septiembre será un parámetro para definir en qué porcentaje movernos", explicó el jefe de Hacienda y resaltó que "en lo que va de 2025 los aumentos están por sobre la inflación. Si se puede, avanzaremos con la negociación hasta diciembre", enfatizó.

Asimismo, Cardozo destacó que "está a la firma la recategorización de agentes estatales provinciales" y, con miras a fin de año, adelantó que se prevé el pago de un bono extraordinario.