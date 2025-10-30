°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
El tiempo en Jujuy
Gobierno Nacional
Transporte
Crisis en Brasil
ingreso a primer año
Ingreso a primer año

Mañana es la instancia evaluativa en instituciones con sobredemanda

La prueba se desarrollará el viernes 31 de octubre en 15 colegios de la provincia de manera simultánea.

Jueves, 30 de octubre de 2025 09:33

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que el viernes 31 de octubre, desde las 08:00 hasta las 13:00 horas, se llevará a cabo la instancia evaluativa única para el ingreso a Primer Año del ciclo lectivo 2026. La evaluación se realizará de manera simultánea en 15 instituciones educativas distribuidas en diferentes localidades de la provincia.

Esta instancia es fundamental para los estudiantes que aspiran a ingresar a la educación secundaria el próximo año. Las autoridades educativas hicieron hincapié en que la evaluación es única y simultánea, por lo que los postulantes deben concurrir exclusivamente a la sede que les corresponda.

Requisitos y Materiales para la Evaluación

Para poder rendir, los estudiantes deberán presentarse en su escuela asignada con la siguiente documentación y elementos:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).

  • Lápiz, goma de borrar y lapicera de tinta azul (no borrable).

  • Útiles de geometría.

  • Hojas en blanco.

Lista Completa de Sedes Evaluadoras

La evaluación se concentrará en las siguientes 15 instituciones:

  • Colegio N°1 Domingo Faustino Sarmiento – Palpalá

  • Colegio N°1 Teodoro Sánchez de Bustamante – S.S. de Jujuy

  • Colegio N°2 Armada Argentina – S.S. de Jujuy

  • Colegio N°3 Éxodo Jujeño – S.S. de Jujuy

  • Colegio Secundario N°60 – San Pedro

  • Colegio Secundario N°65 Nikola Tesla – Libertador

  • Colegio Secundario N°68 – Perico

  • Colegio Secundario N°70 – Calilegua

  • Escuela de Comercio N°1 Prof. José Antonio Casas – S.S. de Jujuy

  • Escuela de Educación Técnica N°1 Cnel. Manuel Álvarez Prado – San Pedro

  • Escuela de Educación Técnica N°1 Escolar Técnico Zegada – S.S. de Jujuy

  • Escuela de Educación Técnica N°1 Gral. Savio – Palpalá

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°4 Nelly Arrieta – Libertador

  • Escuela Provincial de Artes N°1 Medardo Pantoja – S.S. de Jujuy

  • Escuela Técnica Provincial N°1 Aristóbulo Vargas Belmonte – S.S. de Jujuy

Ante cualquier duda, se sugiere a los padres y estudiantes consultar con las autoridades de su escuela de origen o con la institución sede asignada para confirmar horarios y requisitos específicos.

Temas de la nota

