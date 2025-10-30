Mañana es la instancia evaluativa en instituciones con sobredemanda

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que el viernes 31 de octubre, desde las 08:00 hasta las 13:00 horas, se llevará a cabo la instancia evaluativa única para el ingreso a Primer Año del ciclo lectivo 2026. La evaluación se realizará de manera simultánea en 15 instituciones educativas distribuidas en diferentes localidades de la provincia.

Esta instancia es fundamental para los estudiantes que aspiran a ingresar a la educación secundaria el próximo año. Las autoridades educativas hicieron hincapié en que la evaluación es única y simultánea, por lo que los postulantes deben concurrir exclusivamente a la sede que les corresponda.

Requisitos y Materiales para la Evaluación

Para poder rendir, los estudiantes deberán presentarse en su escuela asignada con la siguiente documentación y elementos:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Lápiz, goma de borrar y lapicera de tinta azul (no borrable).

Útiles de geometría.

Hojas en blanco.

Lista Completa de Sedes Evaluadoras

La evaluación se concentrará en las siguientes 15 instituciones:

Colegio N°1 Domingo Faustino Sarmiento – Palpalá

Colegio N°1 Teodoro Sánchez de Bustamante – S.S. de Jujuy

Colegio N°2 Armada Argentina – S.S. de Jujuy

Colegio N°3 Éxodo Jujeño – S.S. de Jujuy

Colegio Secundario N°60 – San Pedro

Colegio Secundario N°65 Nikola Tesla – Libertador

Colegio Secundario N°68 – Perico

Colegio Secundario N°70 – Calilegua

Escuela de Comercio N°1 Prof. José Antonio Casas – S.S. de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 Cnel. Manuel Álvarez Prado – San Pedro

Escuela de Educación Técnica N°1 Escolar Técnico Zegada – S.S. de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 Gral. Savio – Palpalá

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 Nelly Arrieta – Libertador

Escuela Provincial de Artes N°1 Medardo Pantoja – S.S. de Jujuy

Escuela Técnica Provincial N°1 Aristóbulo Vargas Belmonte – S.S. de Jujuy

Ante cualquier duda, se sugiere a los padres y estudiantes consultar con las autoridades de su escuela de origen o con la institución sede asignada para confirmar horarios y requisitos específicos.