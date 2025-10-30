°
TURISMO

Lanzan taller de videos turísticos con celular

El curso se dictará este viernes 31 de octubre de 15 a 18 horas en el Centro de Arte Joven Andino, el mismo es gratuito con cupo limitado, exclusivo para estudiantes avanzados de turismo, guías y profesionales del sector.

Jueves, 30 de octubre de 2025 17:14

La Secretaría de Turismo de Jujuy y el Colegio de Profesionales en Turismo ofrecen una capacitación sobre producción de videos con celular aplicado al turismo.

La actividad se realizará en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en Alvear 534, San Salvador de Jujuy. Es gratuita con cupo limitado y está dirigida exclusivamente a estudiantes avanzados de turismo, guías de turismo y profesionales del sector.

Las inscripciones se realizan a través de https://captur.jujuy.gob.ar/. Para consultas, escribir a [email protected].

El taller brinda herramientas prácticas para crear contenido audiovisual de calidad con el teléfono móvil, un recurso clave para la promoción turística en redes sociales.

 

 

