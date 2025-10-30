Los hinchas del Lobo harán un banderazo para despedir al plantel

La pasión albiceleste vuelve a decir presente. Los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima de Jujuy organizan un banderazo para despedir al plantel antes de su partida rumbo al sur del país, donde el Lobo disputara un recuentro decisivo por los cuartos de final del Reducido frente a Deportivo Madryn.

La convocatoria será este viernes 31 de octubre, desde las 19:30 sobre la calle Humahuaca, en el ingreso a la platea del estadio 23 de Agosto.

Bajo el lema “Despedimos al plantel”, los hinchas llaman a toda la familia albiceleste a reunirse para brindar su apoyo incondicional con banderas, canticos y la ilusión intacta. La hinchada del Lobo promete llenar de aliento la previa de una nueva cita clave para Gimnasia.