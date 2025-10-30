Comenzó la reunión de Milei con los gobernadores por las futuras reformas

El presidente Javier Milei inició esta tarde en Casa Rosada una reunión con 20 gobernadores de cara a las reformas que busca implementar en la segunda mitad de su mandato, entre ellas la impositiva y laboral.

El encuentro se realiza en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental y acompañan al mandatario la mayoría de los integrantes de su Gabinete.

En las últimas horas, Milei convocó también al resto del equipo, por lo que se sumarán la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

La lista de invitados provisoria la configuran los 18 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo a mediados del año pasado y dos integrantes adicionales, el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto, quien suele ser ubicado como uno de los gobernadores más opositores al Gobierno.

Los primeros en llegar fueron los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para una reunión previa por temas de sus provincias.

Los patagónicos le reclaman a la Nación que se eliminen por completo las retenciones al petróleo crudo convencional, por lo que de la conversación también participaban empresarios y dirigentes gremiales del sector.

Por parte de los gobernadores, confirmaron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maxmiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis).

También participarán Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz).