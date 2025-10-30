Hasta el sábado Feria de Ofrendas en la exEstación de Trenes

A muy pocos días de celebrarse el día de los Fieles Difuntos el municipio de San Salvador de Jujuy dispuso que este año nuevamente la exestación de trenes sea el lugar para la realización de la Feria de Ofrendas.

Rosa Saenz es la subdirectora de Ferias de la comuna capitalina y en dialogo con la prensa dijo “son 116 los stands que están habilitados que son aquellos que cumplieron con toda la reglamentación exigida por la Municipalidad y la habilitación de Bromatología por la manipulación de alimentos”, dijo la funcionaria.

En esta feria se podrá encontrar flores, flores artifíciales, coronas, chicha, golosinas, panes. La feria se puede visitar a partir de las 8 de la mañana hasta las 22 en horario corrido.

La entrada es totalmente gratuita.