Exposición y venta de ofrendas, chicha y coronas en el Mercado Central

El Mercado Central “6 de Agosto”, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a participar de la tradicional exposición y venta de ofrendas, chicha y coronas en el marco del Día de los Fieles Difuntos.

La actividad se desarrollará el viernes 31 de octubre, de 9 a 15 horas, y el sábado 1 de noviembre, de 9 a 13 horas, en Alvear esquina Balcarce, donde emprendedores y productores locales ofrecerán sus productos típicos para acompañar esta fecha tan significativa para las familias jujeñas.

Con esta iniciativa, el Mercado Central busca preservar y poner en valor las costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad de la región, brindando un espacio para que los vecinos puedan compartir, rendir homenaje y fortalecer el sentido comunitario.