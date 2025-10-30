°
31 de Octubre, Jujuy, Argentina
Elecciones 2025

Escrutinio definitivo: así votó Jujuy en las elecciones legislativas 2025

Los resultados oficiales muestran a La Libertad Avanza como primera fuerza con amplia ventaja, seguida por Jujuy Crece y Fuerza Patria.

Jueves, 30 de octubre de 2025 21:13

El Juzgado Electoral de Jujuy dio a conocer los resultados definitivos del escrutinio para diputados nacionales 2025, cerrando un proceso electoral que registró una participación del 70.39% del padrón. Las cifras oficiales confirman la distribución exacta de las seis bancas que representarán a la provincia en la Cámara Baja.

La Libertad Avanza se consolida como la fuerza más votada con el 37.29% de los votos afirmativos, obteniendo tres bancas. El Frente Jujuy Crece alcanzó el 20.02% que le otorgan dos representantes, mientras Fuerza Patria con el 15.52% completa la delegación con un diputado.

Frente Primero Jujuy Avanza, tuvo una participación significativa y obtuvo el 15.11%, mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad el 9.86%. El escrutinio definitivo abarcó la totalidad de las 1.808 mesas, procesando 426.235 votos afirmativos.

Así quedó la distribución de votos afirmativos:

  • La Libertad Avanza: 37.29% (152.438 votos)
  • Frente Jujuy Crece: 20.02% (81.825 votos)
  • Fuerza Patria: 15.52% (63.443 votos)
  • Primero Jujuy Avanza: 15.11% (61.777 votos)
  • Frente de Izquierda: 9.86% (40.300 votos)

La representación jujeña en el Congreso nacional quedará conformada por Alfredo González, Bárbara Andreussi y Manuel Quintar (La Libertad Avanza); María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece); y Guillermo Snopek (Fuerza Patria).

