Lanús es el otro finalista

Lanús le ganó anoche a Universidad de Chile por 1 a 0 al término del partido que disputaron anoche, en el estadio "La Fortaleza", y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, luego de haber empatado por 2 a 2 en el partido de ida.

El único tanto de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, a los 16 minutos del complemento para el delirio de todos los hinchas en el estadio.

Así, el "granate" clasificó a la final del certamen sudamericano por tercera vez en su historia, habiendo sido campeón en la edición de 2013 cuando le ganó la final a Ponte Preta de Brasil y subcampeón en 2020 cuando perdió con Defensa y Justicia. En este 2025 lo espera Atlético Mineiro en la final.

El único gol de la noche llegó luego de una mano de Salvio que el árbitro decidió ignorar. Una gran jugada individual de Marcelino Moreno terminó en un centro buscapié para el delantero Rodrigo Castillo, libre en el borde del área, quien gambeteó al arquero rival y convirtió.

Fue toda felicidad para el pueblo "granate" que celebra un gran momento futbolístico.