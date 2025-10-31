Efectivos investigan la muerte de una mujer

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, y Santiago López Soto, lleva adelante una investigación coordinada por la Procuración General de la Provincia de Salta, originada a partir del fallecimiento de una mujer de 25 años ocurrido a fines de septiembre en la capital de esa provincia.

El caso se inició cuando la joven fue trasladada en estado crítico al centro de salud de Villa Primavera por personas con las que se encontraba reunida. La mujer falleció días después, y desde ese momento se dispuso una investigación integral para determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

El abordaje del caso se realiza con perspectiva de género, entendiendo que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad y consumo problemático, y que tales condiciones pudieron haber sido aprovechadas por su entorno inmediato, configurando un contexto de violencia estructural y subordinación.

El trabajo conjunto de las áreas de investigación del CIF y de las Fiscalías intervinientes permitió reunir elementos que orientaron la investigación hacia personas presuntamente dedicadas a la comercialización de sustancias de forma organizada, con posible relación a las personas que la mujer frecuentaba y con quienes habría compartido las ultimas horas antes de ser hospitalizada.

Se realizaron análisis de comunicaciones, registros fílmicos y pericias científicas, que derivaron en siete allanamientos simultáneos, con la intervención de más de 50 efectivos dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

El operativo permitió la detención de tres hombres de 20, 35 y 49 años, como presuntos coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada; y el secuestro de sustancias, dinero en efectivo, dispositivos móviles y otros elementos de interés para la investigación, consolidando un avance significativo en el esclarecimiento de los vínculos entre el entorno de la víctima y una organización dedicada al narcotráfico.