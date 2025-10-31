El "merengue", repleto de juveniles, goleó por 5 a 1

Empezó el torneo relámpago "Hugo Cid Conde" que se juega bajo el ala de la Liga Jujeña de Fútbol en esta parte final de 2026.

Se juega con los combinados masculinos y femeninos de primera.

Ayer se enfrentaron en el estadio "La Tablada", en el marco de la fecha inicial del certamen mencionado anteriormente, San Francisco y Altos Hornos Zapla.

El resultado final fue favorable al combinado palpaleño que goleó por 5 a 1.

El desarrollo del encuentro tuvo muchos tantos en el primer tiempo donde se vio la efectividad de Zapla con un once titular plagado de pibes.

Zapla se adelantó en el marcador gracias a un gol convertido por Zuarez, el "9" de los palpaleños, cuando el cronómetro marcaba 16 minutos.

El empate llegó rápido a los 20. San Francisco se puso 1 a 1 gracias al gol de Castro que dejaba todo igualado como al inicio.

De nuevo cuatro minutos después los "merengues" pudieron doblegar al arquero rival. Valeriano marcó el 2 a 1.

Después cuando el primer tiempo se moría sobre los 44, los palpaleños estiraron la ventaja con un tanto de Soliz.

Así las cosas, ambos clubes se fueron al descanso con ese 3 a 1 a favor de los "merengues".

En el complemento, el trámite no cambio casi nada y mostró otra vez la eficacia de los chicos de Zapla.

El "merengue" aumentó aun más el resultado con dos tantos en esta etapa final.

Lazarte que anotó a los 34 y Pozo que marcó, de tiro libre, sobre los 42 pusieron las cifras definitivas a la victoria 5 a 1 con sus goles.

Fue un buen triunfo del conjunto palpaleño para empezar con el pie derecho este torneo de la Liga Jujeña.