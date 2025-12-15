Más de 700 actas y varios hechos trágicos durante el fin de semana



Durante el último fin de semana, la Policía de la Provincia de Jujuy desplegó múltiples intervenciones vinculadas a controles viales, siniestros con víctimas fatales, hechos de violencia y acciones preventivas en el marco de celebraciones estudiantiles. Así lo informó el comisario inspector Ariel Chiliguay, de la Dirección de Relaciones Policiales, en una entrevista brindada al streaming de El Tribuno de Jujuy, donde se refirió a los distintos procedimientos.

De acuerdo al informe oficial de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, entre el viernes y el domingo se realizaron controles en distintos puestos de Policía Caminera de la provincia. En ese marco, se labraron 708 actas, de las cuales 601 correspondieron a infracciones por diversas causas y 107 estuvieron relacionadas con controles de alcoholemia. Al respecto, Chiliguay remarcó que estas acciones forman parte de una política sostenida de prevención: “Desde la Policía de la Provincia se trabaja de manera permanente en controles viales con el objetivo de reducir riesgos y generar conciencia en los conductores”.



En materia de siniestros viales, el comisario inspector confirmó un hecho fatal ocurrido el viernes por la mañana en el departamento de Cochinoca. El accidente se produjo sobre la ruta provincial 71, camino de tierra que conecta Abra Pampa con la localidad de Cochinoca. “Un vehículo Fiat Palio, conducido por un masculino que transportaba a familiares, por causas que se tratan de establecer, perdió el control en una curva, volcó y terminó rodando”, explicó Chiliguay. Como consecuencia del impacto, una mujer de 40 años perdió la vida, mientras que se continúa investigando la mecánica del siniestro.

Otro de los hechos más graves del fin de semana se registró en Alto Comedero, donde un menor de 14 años fue asesinado durante una gresca entre jóvenes. El episodio ocurrió el sábado en horas de la madrugada, en el barrio Tupac Amaru, sobre calle Pozo Cavado, en la zona de Lozano. “Es un hecho de sangre muy lamentable y de gran conmoción social”, expresó el comisario inspector durante la entrevista. Al intervenir, el personal policial constató el fallecimiento del adolescente y la existencia de un segundo joven herido, quien fue trasladado al Hospital de Niños y permanece internado, aunque fuera de peligro.

La investigación está a cargo del área de Homicidios de la Dirección de Investigaciones, con intervención directa del Ministerio Público de la Acusación. Según precisó Chiliguay, “a la fecha se encuentran cuatro personas demoradas, entre ellas una femenina, para determinar el grado de participación en este hecho”. Además, como resultado de las tareas investigativas, se logró el secuestro del arma presuntamente utilizada, un machete. En tanto, durante la jornada posterior se realizó la autopsia al cuerpo del menor para establecer con precisión las causas del deceso.

El informe policial también dio cuenta de dos fallecimientos accidentales ocurridos durante el fin de semana. El primero tuvo lugar el sábado por la tarde en la zona del río Lavallén, a la altura del puente de Lobatón. Allí, un joven de 25 años intentó rescatar a un menor que era arrastrado por el cauce del río. “En el intento de auxilio, esta persona fue llevada por la corriente”, relató Chiliguay. Pese a la rápida intervención de la Policía y de los servicios de emergencia, y a las tareas de reanimación, no se logró salvar su vida.

El segundo hecho se produjo el domingo por la tarde en la localidad de Caimancito, más precisamente en la finca León. La víctima fue un hombre de 68 años que realizaba tareas agropecuarias y conducía un tractor. “Por causas que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco y quedó atrapado debajo del mismo”, señaló el comisario inspector, confirmando el fallecimiento en el lugar.

Finalmente, el informe incluyó un balance de las acciones preventivas desarrolladas durante la Cena Blanca realizada el viernes en la ciudad de Palpalá. Chiliguay explicó que se dispusieron servicios especiales para prevenir ilícitos y resguardar la seguridad de los asistentes. En ese contexto, al tomar conocimiento de la sustracción de teléfonos celulares, se activaron las unidades preventivas y se logró la aprehensión de cuatro mujeres que tenían en su poder equipos de telefonía móvil. “Fueron trasladadas a la Seccional 23, donde se procedió al secuestro de los teléfonos. Estas personas cuentan con antecedentes y están vinculadas a diversas causas”, indicó para concluir.



