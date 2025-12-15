Confirman la presencia de viagra, paracetamol e ibuprofeno en el Río de la Plata

Un estudio confirmó la presencia de viagra, paracetamol, ibuprofeno y otros medicamentos en el Río de la Plata, lo que constituye un impacto de la urbanización de las cuencas y la disponibilidad de plantas cloacales. El informe fue realizado por investigadores del CONICET y de la Universidad de La Plata.

Aunque se trata de un factor repetitivo en varios países, la Argentina afronta un incremento de la contaminación por fármacos en distintos cursos de agua superficiales de la región metropolitana de Buenos Aires. El análisis se realizó sobre afluentes del Río de la Plata: los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo; y los arroyos Del Gato, Maldonado y El Pescado, cuyas cuencas cruzan las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, y el Espinillo, en el vecino partido de Magdalena.

Las autoridades informaron que, para realizar el análisis, “se tomaron numerosas muestras de los ríos y arroyos mencionados a distintas alturas, es decir, desde las zonas agrícolas ganaderas hasta su inserción en urbanizaciones”.

Un dato aportado en el informe es que, a medida que aumenta la cantidad de habitantes, “también lo hace el número y las concentraciones de este tipo de sustancias químicas”.

En las aguas de las zonas rurales hay una presencia promedio de dos o tres fármacos, mientras que en los tramos que atraviesan las ciudades se detectan residuos de prácticamente la totalidad de los medicamentos buscados, que son 16, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina (control de convulsiones), y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes”, expuso Daniela Pérez, becaria del CONICET en el CIM y primera autora del trabajo.

Un medicamento que aparece en el listado también es el sildenafil, más conocido como viagra, y que es utilizado para las disfunciones eréctiles.

En este marco, Pérez destacó que la época del año, el clima y los hábitos de las personas incidente como factores de los medicamentos hallados en el río: “El sildenafil tiene mucha mayor presencia en los meses de verano, lo cual se asocia a un aumento de la actividad sexual en esa época. Durante el invierno, en cambio, las prescripciones de todos los medicamentos en general están incrementadas, algo que indica un alza en la ocurrencia de enfermedades, y que en el estudio se ve claramente con el caso del salbutamol, utilizado para el asma y otras afecciones respiratorias, típicas del clima frío”.

Pedro Carriquiriborde, investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones del Medioambiente, destacó que los medicamentos en el ambiente llegan allí por la excreción humana y animal o la incorrecta eliminación de los residuos.

A su vez, mostró cierta preocupación debido a que los residuos del paracetamol “aquí son altísimos comparados con los niveles internacionales, lo cual indica una ingesta mucho mayor”.

“Comparamos áreas rurales y pobladas, y urbanizadas con y sin plantas cloacales, y encontramos que los cursos de agua que reciben descargas de plantas de tratamiento poseen los mayores niveles de contaminación. No obstante, las cantidades también son altas en ausencia de cloacas, lo cual revela que, por la relevancia de las descargas clandestinas, pozos ciegos, e incluso quizás a través de rellenos sanitarios incorrectamente impermeabilizados, los residuos podrían estar alcanzando las aguas subterráneas y de allí las superficiales”, apuntó Carriquiriborde.

Al concluir el estudio, Pérez expresó: “Se trata de comprender que lo que ingerimos y descartamos no termina su ciclo en el inodoro o el tacho de basura, sino que va a algún sitio, y por lo general es el agua o la tierra, y esto es algo que afecta al ambiente y por ende a todos los seres vivos”.