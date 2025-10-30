°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Crueldad animal
lince ibérico
Docentes universitarios
reforma laboral
Crueldad animal
lince ibérico
Docentes universitarios
reforma laboral

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Costumbres y expresiones culturales

Exposición y venta de ofrendas, chicha y coronas en el Mercado Central

La actividad se desarrollará el viernes 31 de octubre, de 9 a 15.

Jueves, 30 de octubre de 2025 17:27

El Mercado Central “6 de Agosto”, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a participar de la tradicional exposición y venta de ofrendas, chicha y coronas en el marco del Día de los Fieles Difuntos.

La actividad se desarrollará el viernes 31 de octubre, de 9 a 15 horas, y el sábado 1 de noviembre, de 9 a 13 horas, en Alvear esquina Balcarce, donde emprendedores y productores locales ofrecerán sus productos típicos para acompañar esta fecha tan significativa para las familias jujeñas.

Con esta iniciativa, el Mercado Central busca preservar y poner en valor las costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad de la región, brindando un espacio para que los vecinos puedan compartir, rendir homenaje y fortalecer el sentido comunitario.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD