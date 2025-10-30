°
30 de Octubre, Jujuy, Argentina
Crueldad animal

Rescatan a un perro víctima de maltrato en Remate Chico

Efectivos policiales rescataron un perro en grave estado de abandono y desnutrición

Jueves, 30 de octubre de 2025 18:08
RESCATE DEL PERRO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

Tras una investigación en el sector de Finca Alcocer Remate Chico, efectivos de la Seccional 23° de la Unidad Regional 8 notaron la presencia de un perro en grave estado de abandono y desnutrición.

El perro presentaba evidentes signos de maltrato, incluyendo múltiples escoriaciones en el cuello provocadas por una cadena; ante la situación se dio intervención a la Fiscalía de Medio Ambiente, que dispuso iniciar actuaciones por crueldad animal.

Con la colaboración de la División Canes y un médico veterinario policial se realizó el rescate, el animal fue atendido y puesto a resguardo.

La Policía de Jujuy hizo un llamado de atención a la comunidad y recordó que el maltrato y abandono de los animales son delitos, y que denunciar a tiempo puede salvar una vida. 

 

 

 

