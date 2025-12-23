“¡Mi bici no!”: la desesperada súplica de un nene que sufrió un robo en una plaza en Córdoba

Un nene que jugaba junto a sus amigos fue víctima de un robo en la provincia de Córdoba. El dramático episodio ocurrió en el barrio Alto Alberdi, donde un delincuente asaltó a un grupo de menores en una plaza y le arrebató la bicicleta a uno de ellos.

El video del momento es estremecedor: aunque el robo ocurrió fuera de la imagen, el llanto desconsolado y los gritos del menor reflejaron la angustia que sintió en ese instante.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cerca de las 19:30, en el espacio verde ubicado entre las calles Gregorio Luna y Cárdenas y Vélez. Los chicos disfrutaban de la tarde cuando el asaltante los abordó de manera sorpresiva. Con un movimiento rápido y violento, el ladrón le sacó la bicicleta a uno de los nenes y escapó pedaleando a toda velocidad.

Las cámaras de seguridad de una vivienda vecina captaron la fuga, pero lo que más impacto generó fueron los gritos en medio del ataque.

En el video se escucha el desesperado pedido del nene: “¡Nooo, nooo, mi bici! ¡Eyyy, mi bici nooo!”, seguido de un llanto que se quiebra mientras ve al delincuente perderse en la distancia.

Gracias al compromiso de los vecinos, que revisaron diversas cámaras de vigilancia de la zona, se habría logrado identificar el rostro del sospechoso. En un tramo de las grabaciones, el delincuente quedó filmado de frente, y esa imagen ya circula en los grupos de WhatsApp del barrio para alertar a la comunidad y colaborar con la policía.