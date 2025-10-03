Más de 400 docentes de los niveles Secundario y Superior se titularon

En un acto significativo el Ministerio de Educación concretó este viernes 3 de octubre, la entrega de resoluciones de titularización para docentes de nivel secundario y superior, incluidas sus modalidades educativas.

408 docentes de toda la provincia recibieron la documentación que acredita la estabilidad laboral en sus cargos y horas cátedra, cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto Docente.

Entre ellos se encuentran profesores de Educación Secundaria, de Educación de Jóvenes y Adultos y de Educación en Contextos de Encierro, modalidades que dependen administrativamente de la Dirección de Educación Secundaria.

La ceremonia fue encabezada por la ministra de Educación, Miriam Serrano, también acompañaron la secretaria de Planeamiento Estratégico Educativo, Natalia García Goyena, y los directores Carolina Calvó (Educación Superior), Pablo Campos (Educación Secundaria), y Mariela Almirón (Despacho y Asuntos Jurídicos).

Este nuevo acto se suma al realizado en mayo de este mismo año, donde más de 350 docentes ya habían accedido a la titularidad,