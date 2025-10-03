Renunció el procurador del MPA Sergio Lello Sánchez

El procurador del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez presentó su renuncia indeclinable, luego de que la Comisión investigadora de la Cámara de diputados provinciales resolviera iniciar los trámites administrativos correspondientes al pedido de un juicio político.

La denuncia en contra de Lello Sánchez ingresó por Secretaría Parlamentaria y fue formulada por exfiscales y exempleados del MPA, representada por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Ariel Gir Urquiola, Cristian Rivero, Rodrigo Fernández Ríos, que también apuntó al procurador adjunto Ignacio Pasquini, quien también dimitió a su cargo.

La Comisión investigadora consideró que existe indicación precisa y circunstanciada de los hechos, conductas atribuidas, causal institucional y ofrecimiento de prueba documental, testimonial e informativa, con los que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 250 del reglamento de la Legislatura.

En esas circunstancias, dispuso el registro de los edificios y oficinas públicas del Ministerio Público de la Acusación y el secuestro de elementos como PC, notebooks, netbooks, discos rígidos, documentaciones relativas a legajos personales de funcionarios y magistrados, subastas, convenios, disposición de vehículos secuestrados, resoluciones y todo elemento de interés para la causa.

Además se dispuso impedir el acceso y retirar datos del sistema del organismo judiciales a los exfuncionarios sospechados.

De inmediato las oficinas del MPA fueron rodeadas por los efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop), Brigada de Investigaciones y Delitos Complejos, quienes dieron cumplimiento a los requerimientos.

Vale aclarar, que ante la renuncia indeclinable de Sergio Lello Sánchez a su cargo de procurador general del Ministerio Público de la Acusación, cesa la investigación de la Comisión de diputados provinciales.

Ahora es menester de la Justicia ordinaria avanzar con la investigación sobre las denuncias que apuntan al exprocurador, dándole trámite a la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos a requerimiento del Juzgado de Control y Garantías de turno.