29 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Casira
Casira
Informacion General

Casira fue la sede del II Encuentro Internacional de Ceramistas

El encuentro reunió a 26 ceramistas de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y Argentina.

Miércoles, 29 de octubre de 2025 11:16

La localidad de Casira, en el departamento Santa Catalina, se convirtió en el escenario de un intercambio cultural y profesional al ser la sede del II Encuentro Internacional de Ceramistas “El Arte del Fuego, Portador de Identidad y Crecimiento”. El evento, organizado por el Colegio Secundario de Artes N° 30, buscó fortalecer la formación académica de sus estudiantes y enriquecer las prácticas pedagógicas del área artística.

Durante las jornadas, la institución educativa recibió a 26 destacados ceramistas provenientes de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y Argentina. Los especialistas compartieron conocimientos y experiencias en diversas áreas, como técnicas de producción, materiales cerámicos, construcción de hornos efímeros y mantenimiento de hornos eléctricos, generando un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo.

Uno de los aspectos más destacados fue la activa participación de los estudiantes de 4º y 5º año del colegio, quienes no fueron simples espectadores. Los jóvenes ofrecieron talleres y demostraciones prácticas sobre levantamiento de piezas y “quema ancestral”, una técnica tradicional. De esta manera, mostraron los conocimientos adquiridos en su formación y contribuyeron a revalorizar las tradiciones locales de la cerámica.

La dirección del establecimiento educativo presentó, además, una serie de proyectos institucionales e interinstitucionales que reflejan el trabajo conjunto entre la comunidad educativa, organizaciones locales y organismos gubernamentales. Estas iniciativas reafirman el compromiso de la institución con la identidad cultural y la educación artística de calidad en la Puna jujeña.

El encuentro contó con la presencia del supervisor de Región I, Lic. Miguel Liquin, y convocó a docentes, artesanos y estudiantes de distintas localidades de Jujuy e incluso de Piscuno, Bolivia. Los asistentes destacaron la alta calidad de los talleres y la calidez del recibimiento por parte de la comunidad de Casira, consolidando a este evento como un referente para la cerámica en la región.

  
  

