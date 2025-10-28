Empresa de transporte urbano incorporó tres colectivos 0km

El intendente Raúl Jorge encabezó la presentación de tres nuevas unidades 0km incorporadas por la empresa "El Urbano", que reforzarán el servicio del transporte público de pasajeros en líneas de Alto Comedero y Campo Verde. Antes de fin de año, se sumarán otras cinco unidades modernas y automáticas, según se informó.

Durante la presentación, el intendente Jorge destacó el compromiso empresarial con la mejora del transporte urbano: "Tener esta presentación de colectivos significa que hay empresas que están haciendo un esfuerzo enorme para mejorar los servicios en los barrios. Estos tres colectivos se sumarán a otros cinco que llegarán antes de fin de año. Dos de ellos reforzarán las líneas que van a Alto Comedero y uno cubrirá la de Campo Verde, fortaleciendo el servicio en esas zonas", expresó el jefe comunal.

Además, valoró la inversión del sector privado en un contexto económico desafiante: "La empresa está realizando un esfuerzo muy grande y sostenido, lo que da una perspectiva alentadora para seguir mejorando el transporte de pasajeros. Tras la pandemia y la crisis económica, recuperar la inversión es un desafío, pero si logramos estabilidad y menor inflación, eso permitirá que los empresarios puedan seguir invirtiendo", agregó.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos municipal, Guillermo Marenco, subrayó que esta incorporación forma parte de un proceso sostenido de mejora del sistema: "Con estas tres nuevas unidades, ya sumamos 30 colectivos 0km incorporados por distintas empresas en 2025. Esto demuestra la preocupación y el compromiso del sector empresario por mejorar el servicio, acompañando la Política de Estado en materia de transporte que impulsa el intendente 'Chuli' Jorge desde 2008 hasta la actualidad", resaltó.

En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, felicitó a la empresa y resaltó el proceso de modernización del sistema de transporte: "Hoy contamos con máquinas Sube que permiten pagar con tarjetas de débito o teléfonos. Jujuy ya ofrece estas facilidades a los usuarios. Además, seguimos trabajando en el proceso participativo del nuevo pliego de licitación del sistema de transporte, abierto hasta el 31 de octubre, para recibir propuestas de vecinos e instituciones y plasmarlas en la ordenanza que aprobaremos a fin de año", destacó el edil.

Finalmente, Sergio Mercado, presidente de la empresa "El Urbano", remarcó el compromiso con los usuarios: "Siempre tratamos de devolverle al usuario el aporte que realiza a diario al abonar su pasaje. El sistema se sostiene gracias a ellos, por eso es un orgullo poder mejorar el servicio. A pesar de la crisis, realizamos un esfuerzo conjunto con los pasajeros y la Municipalidad, y planeamos incorporar cinco unidades más antes de fin de año, además de proyectar nuevas inversiones para 2026", indicó el empresario del transporte.