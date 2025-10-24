Muestra Pedagógica de CDI 2025

El Ministerio de Desarrollo Humano mediante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia llevó adelante la Muestra Pedagógica 2025 de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) denominada “Un Viaje por Los Saberes” que se realizó en la Plaza Ricardo Vilca de la capital jujeña, con el objetivo de visibilizar el aprendizaje, compartir experiencias y mostrar la identidad de cada espacio de infancia compartiendo con las familias y la comunidad.

En la apertura estuvieron presentes, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaure, el director de Niñez, Adolescencia y Familia, Mario Vacaflor, la coordinadora de Dispositivos de Cuidado, Cecilia Delgado y de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Yesica Quispe junto a directivos, docentes y niños y niñas de los centros de Desarrollo Infantil “Guillermo Snopek” de Alto Comedero, “Herminio Arrieta” del Centro, “Santa Cecilia” de Chijra, “Virgen de Río Blanco” de Cuyaya, “Mi Pequeño Mundo” de Coronel Arias, “Eva Perón” del barrio San Pedrito, Centro de Día “Sol Para Todos” y el CDI “San José” de Perico y el CDD "Sol para Todos". También participó el CDI “Sueños Compartidos” del barrio Malvinas dependiente de la Asociación Civil para Servir a Jujuy.

En la oportunidad se presentaron distintos proyectos, reflejando el compromiso de las docentes en acompañar el crecimiento integral de niñas y niños a través del juego, la exploración y la expresión creativa.

Con una consigna cada CDI mostró a la comunidad, las actividades que desarrollan cotidianamente con los niños y niñas fomentando desde la imaginación, el gusto por la lectura, la curiosidad científica hasta el cuidado del cuerpo, el respeto por la naturaleza y la identidad cultural. Cada proyecto significó fortalecer valores, habilidades sociales y la autonomía.