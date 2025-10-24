Caminata Eco Saludable por el Mes Rosa en el Parque Botánico Municipal

En el marco de las actividades por el Mes Rosa, se llevó a cabo en el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Caminata Eco Saludable, una propuesta organizada en conjunto con el Servicio de Educación para la Salud del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Los Perales.

La jornada contó con la participación y el acompañamiento del equipo interdisciplinario del CAPS Los Perales, quienes promovieron hábitos saludables y brindaron información vinculada a la prevención del cáncer de mama. Estas acciones se enmarcan en las políticas de promoción y prevención impulsadas por el Ministerio de Salud, orientadas a fortalecer el bienestar integral de la comunidad.

Durante la caminata, los participantes recorrieron los senderos del Parque disfrutando del entorno natural y aprendiendo sobre la biodiversidad del área protegida. A lo largo del trayecto se compartieron reflexiones sobre la importancia de la actividad física para la salud física y mental.

Además, se realizaron controles de enfermería, se ofreció asesoramiento sobre prevención y detección temprana, y se destacó el mensaje central de la campaña: la detección temprana salva vidas.

Como cierre simbólico, se entregaron separadores con frases inspiradoras como “La esperanza florece cuando caminamos juntos” y “La fuerza de la vida está en volver a brotar una y otra vez”, recordando el valor de la unión, la naturaleza y la renovación constante.

La actividad reunió a vecinos, familias y mujeres de todas las edades, quienes se sumaron a esta propuesta abierta y gratuita que combinó salud, naturaleza y comunidad.