°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

violencia de Género
crudo informe
Cindac
Pilotos
La China Suárez
La FUA
lobo
Valu cervantes
ruta 9
violencia de Género
crudo informe
Cindac
Pilotos
La China Suárez
La FUA
lobo
Valu cervantes
ruta 9

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Q.E.P.D.

Falleció el Padre Ariel Paredes García

El padre Ariel Paredes García era muy querido en la Diócesis por su intensa labor parroquial, con la juventud y en la docencia.

Viernes, 24 de octubre de 2025 17:08

La provincia de Jujuy se encuentra de luto por la partida del Padre Ariel Ramón Gerardo Paredes García, sacerdote y docente muy querido y respetado en distintas instituciones religiosas y educativas. Su fallecimiento generó gran conmoción entre colegas, alumnos y familias.

El Obispado de Jujuy informó que el velorio se realizara hoy, a partir de las 17, en el salón del Santuario de Rio Blanco, mientras que la misa será mañana sábado a las 9.

El padre Ariel Paredes García era muy querido en la Diócesis por su intensa labor parroquial, con la juventud y en la docencia.

Fue director de FM Santa María, pasó por las parroquias San Pedro y San Pablo, San José Obrero y San Isidro Labrador de Monterrico, entre muchas otras.

Actualmente se desempeñaba como docente en el Profesorado de Ciencias Sagradas del IES Nº 7 Populorum Progressio Intela. El 25 de noviembre iba a cumplir sus Bodas de Plata de ordenación sacerdotal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD