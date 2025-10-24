°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Yala
estado crítico
Lowrdez Fernández
violencia de Género
ruta 9
crudo informe
Cindac
Pilotos
La China Suárez
La FUA
DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
Información general

La FUA convalida y Acompaña el proceso electoral en Humanidades

Enviarán veedores oficiales que garantizarán la transparencia en la Asamblea Estudiantil.

Viernes, 24 de octubre de 2025 13:25

La Federación Universitaria Argentina (FUA) emitió un comunicado en el que expresa su respaldo y acompañamiento al proceso electoral estudiantil en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). 


Este pronunciamiento se da tras la convocatoria a Asamblea del Claustro de Estudiantes realizada por el Centro de Estudiantes "Juntos" para el próximo miércoles 29 de octubre a las 17 horas en el Aula Magna.


La FUA, a través de su Secretaría General, convalida el proceso democrático iniciado y anunció que estará presente con veedores oficiales. El objetivo es "garantizar el normal desenvolvimiento del proceso y reafirmar su compromiso con la unidad, la tolerancia y la pluralidad de ideas que caracterizan al movimiento estudiantil argentino".
El apoyo de la máxima entidad estudiantil nacional se produce en un contexto de alta participación estudiantil y arduo debate interno. 


La FUA subraya que, "en tiempos donde la universidad pública atraviesa grandes desafíos, es fundamental fortalecer los espacios de debate, participación y representación", legitimando así la convocatoria oficial del 29 de octubre, a la que invitan a participar a todos los estudiantes de la Fhycs para "fortalecer la representatividad y la democracia".

 

