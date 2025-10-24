Gimnasia continúa suspendido en los partidos programados de la AFA

Continua sin fecha ni horario el duelo entre el deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy hasta que lo decida el Tribunal de Disciplina.

La asociación de Futbol Argentino (AFA), publico la programación oficial de los siguientes partidos de vuelta del reducido de la Primera Nacional 2025. Pero no fue un detalle menor, la casilla en blanco del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Madryn, una repuesta que esperan miles de fanáticos tras la polémica generada el domingo anterior.

Partido que debía jugarse el próximo fin de semana en la provincia de Chubut.

Conoce los tres partidos confirmados, días y horarios

Estudiantes de Buenos Aires vs. Tristán Suárez se jugará el domingo 2 de noviembre a las 19:30, con transmisión de TyC Sports

Atlanta vs. Deportivo Morón. irá el sábado 1 de noviembre a las 13:45, con transmisión de TyC Sports

Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia y Tiro de Salta se disputará el viernes 31 de octubre a las 21:10, con transmisión de TyC Sports

Con respecto al “Lobo” continuara a la espera de lo que dictamine el Tribunal, el mismo que atendió al descargo del equipo contrario, con un reclamo realizado por parte del árbitro Lucas Comesaña.