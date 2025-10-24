Valu Cervantes podría abandonar MasterChef Celebrity

La participación de Valentina Cervantes, conocida en redes como Valu, en MasterChef Celebrity sigue generando rumores y especulaciones, ya que según trascendió en los últimos días, la influencer y pareja del futbolista Enzo Fernández tendría todo listo para dejar el programa de cocina antes de la gran final.

De acuerdo con la información en La Posta del Espectáculo, la salida de Valentina estaría pautada por contrato.

“En un par de galas, Valentina Cervantes se va de MasterChef. Lo tiene acordado. Sus hijos están escolarizados en Inglaterra y debe volver a su rutina familiar”, aseguraron.

Durante su estadía en Buenos Aires, Valu viajó acompañada por sus hijos y una niñera, pero su participación en el ciclo estaría llegando a su fin.

El regreso a Inglaterra, donde reside junto a Enzo Fernández, sería una de las razones principales, aunque no la única.

En paralelo, varios medios deslizaron la existencia de una presunta tensión entre Valentina y Wanda Nara, conductora del reality.

Si bien ambas negaron cualquier tipo de conflicto, en las últimas emisiones los televidentes advirtieron gestos y miradas que despertaron sospechas: “No hay mala onda, pero se nota cierta distancia”, señaló una fuente de la producción del programa.

Desde el círculo íntimo del futbolista aseguran que Enzo prefiere que Valentina se aleje del foco mediático y retome su vida familiar lejos de la exposición.

“Él no está cómodo con todo lo que se generó alrededor del programa. La idea es que vuelva a Londres con los chicos”, explicaron allegados al jugador.

Mientras tanto, en redes sociales los fanáticos del reality expresaron su sorpresa por la posible partida de Valu, quien había logrado destacarse en las primeras galas por su simpatía y sencillez.