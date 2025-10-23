Pedro Pascutinni encabezó una caravana en Humahuaca

En un acto de cierre previo a la veda electoral, el candidato Pedro Pascutinni se presentó este jueves en Humahuaca. La actividad consistió en una caravana que recorrió el centro de la ciudad, encabezada por Pascutinni, la intendenta local, Karina Paniagua y su compañera de formula Verónica Valente, acompañados por un grupo de militantes y simpatizantes.

Durante el evento, Pascutinni se refirió al vínculo con la comunidad. "Cuando un pueblo confía en vos, cuando sos un instrumento de esperanza para ellos, es una gran responsabilidad", expresó el candidato. Agradeció además la organización de la intendenta Paniagua y su equipo, a los que calificó de "espectacular", y manifestó su intención de ayudarla a "seguir luchando".

Consultado sobre los comicios del 26 de octubre, el candidato se limitó a decir: "Que el pueblo decida y Dios me ilumine". La caravana marcó el final de las actividades de campaña en el territorio, de la cual el candidato espera obtener un respaldo en las urnas este domingo.