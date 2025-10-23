"Somos la única lista con un proyecto político serio", dijo Mendieta

Adrian Mendieta, candidato en tercer término por la Lista 501, le hablo a los jujeños a horas de la veda electoral, “somos un proyecto con un candidato como Pedro Pascutini, quien no necesita pedirle permiso a nadie para defender los interés de los jujeños”, comentó desde la conferencia de prensa que brindó en la Casa Peronista Palpalá.

Mendieta explicó a El Tribuno de Jujuy, “en campaña visitamos los mismos lugares donde venimos trabajando, esta vez con una propuesta que se gestó desde Palpalá, dijo.

En relación al recorrido de los candidatos por la provincia, señaló “con mucha emoción elegimos recordar el día de la lealtad peronista y cerramos campaña junto al calor de la gente que siente con un peronismo organizado, podemos cambiar el rumbo”, expresó.

En este marco indicó “en este último día antes de la veda electoral “les pedimos que reflexionen sobre el proyecto de la Lista 501 como la alternativa política que nos devolverá la provincia en el 2027, como gobierno volveremos reivindica cada derecho avasallado por el gobierno liberal que impone Milei, señaló.

"Primero Jujuy Avanza no es una alternativa más, somos los únicos que presentamos los proyectos para defender a Jujuy", expresó.

“Jujuy en esta misma idea queremos recuperar cada municipio, pero antes este domingo elijan la única lista que defenderá a los jubilados y a los jóvenes, cuyos derechos fueron olvidados por el gobierno de turno que les mintió y responde a otros intereses que no son los de la gente.

“planteaos la crítica, pero también la solución, como todo proyecto serio con Pedro Pascutini y Verónica Valente para que vuelva a pasar que 500 mil jóvenes pierdan el Progresar, porque les sumaron más requisitos para que no pudieran acceder”, acotó.

Nuestros candidatos no necesitan autorización del gobierno ni del Instituto Patria para defender los derechos de los jujeños, expresó Adrián Mendieta.

Finalmente dejó en claro “nuestro compromiso es de por vida, una vida haciendo política para la gente y no para llegar a los acuerdos para permanecer”, dijo en relación a las mezquindades de otros sectores que quieren llegar con los votos este domingo.

“Les pedimos que nos elijan porque ya nos conocen, porque venimos trabajando”, aseveró a tiempo que agradeció a los militantes y de manera especial a las mujeres que saben la realidad con solo mirar la heladera y darse cuenta que el ajuste nunca fue para la casta, fue para la gente y nosotros vinimos a cambiar eso”, finalizó.

