Celebraron Bodas de Oro

El cuartel de bomberos voluntarios de Palpalá cumplió cincuenta años y en ese marco se entregaron distinciones a las familias de los fundadores de la institución. Una placa conmemorativa por el aniversario fue descubierta con la presencia de efectivos del cuerpo activo e invitados especiales.

Darío Flores, jefe del cuerpo, destacó la labor de quienes fundaron la institución, como integrantes del cuerpo activo y la institución que les brinda un marco institucional de gran reconocimiento y respeto por parte de la comunidad.

Con un gran sentido de pertenencia los efectivos que pasaron por la institución y quienes hoy se forman para ser parte, los bomberos voluntarios homenajearon a quienes fundaron la institución, logrando un gran crecimiento en la formación de sus efectivos como a nivel edilicio.

EMOTIVA | CEREMONIA DE ENTREGA DE DISTINCIONES A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.

Las instalaciones cuentan con un cercado perimetral enrejado y techado, producto del trabajo de la familia bomberil, señaló Flores.

Agregó que las metas se fueron cumpliendo y los agradecimientos son para todos quienes de muchas formas ayudan al cuartel a mantenerse. El jefe del cuerpo activo le dijo a El Tribuno de Jujuy que reciben un subsidio a nivel nacional y esperan que la provincia adhiera a ley nacional para contar con mayores beneficios como el de la obra social, entre otros beneficios.

Flores dijo que una ordenanza les permite contar con un porcentaje de lo recaudado como canon de los remises y de la feria, lo que nos permite subsistir".