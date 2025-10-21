El cuartel de bomberos voluntarios cumplió 50 años

Las “Bodas de Oro” del cuartel de bomberos voluntarios celebró sus 50 años desde su creación con la entrega de distinciones a las familias de los fundadores de la institución. Una placa conmemorativa por el aniversario fue descubierta con la presencia de efectivos del cuerpo activo e invitados especiales.

Darío Flores, jefe del Cuerpo Activo de los bomberos Voluntarios destacó la labor de quienes fundaron la institución, como integrantes del cuerpo activo y la institución que les brinda un marco institucional de gran reconocimiento y respeto por parte de la comunidad.

Con un gran sentido de pertenencia los efectivos que pasaron por la institución y quienes hoy se forman para ser parte, los bomberos voluntarios homenajearon a quienes fundaron la institución, logrando un gran crecimiento en la formación de sus efectivos como a nivel edilicio.

Las instalaciones cuentan con un cercado perimetral enrejado y techado, producto del trabajo de la familia bomberil, señaló Flores.

Las metas se fueron cumpliendo y los agradecimientos son para todos quienes de muchas formas ayudan al cuartel a mantenerse, señaló Flores.

El jefe del cuerpo activo le comentó a El Tribuno de Jujuy que reciben un subsidio a nivel nacional y esperan que la provincia adhiera a ley nacional para contar con mayores beneficios como el de la obra social entre otros beneficios, dijo. En el orden local Flores dijo que una ordenanza les permite contar con un porcentaje de lo recaudado como canon de los remises y de la feria local”, lo que nos permite subsistir, indicó.

“Un día especial por los 50 años donde fueron distinguidos los fundadores a través de sus familias y también a quienes pasaron por el cuartel”, señaló.

Hoy la placa conmemorativa de los 50 años refleja el fruto de un trabajo sostenido “Medio siglo de Entrega, compromiso y Vocación de Servicio”. “El valor de servir, el orgullo de pertenecer”, señala la placa que forma parte de la institución de quienes trabajaron y trabajan por el prójimo.