Mañana se sabrán los colegios que van a sorteo para 1º año

La semana pasada se realizó la primera preinscripción para el ingreso a 1º año del ciclo lectivo 2026 en los colegios estatales y mañana se dilucidará cuáles son los colegios con sobredemanda y que irán a sorteo el 28 de este mes para definir la asignación de bancos.

Los listados se publicarán desde mañana en la página del Ministerio de Educación de Jujuy (educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026). De allí surgirán los alumnos de 7º grado que ya tienen su banco asegurado al haber optado por escuelas sin sobredemanda. Mientras que aquellos en los que la matrícula fue superada deberán esperar a lo que digan los bolilleros.

Asimismo se conocerá cuántos alumnos rendirán el examen de ingreso en los 20 colegios de capital e interior con sobredemanda histórica, el 31 de este mes.

Justamente el cronograma de ingreso a Primer Año contempla que hoy se realice el plan de acompañamiento institucional para la instancia evaluativa y desde el 23 la reunión informativa para tutores.

Por otra parte, con un balance ampliamente positivo concluyeron los "Sábados de Escuelas Abiertas" con gran participación de estudiantes y familias.