Jujeños con el peronismo el 26

La candidata a diputada nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Verónica Valente, hizo referencia a las actividades de campaña que se realizan en esta ciudad de cara a las elecciones del próximo 26 destacando el buen recibimiento de la propuesta electoral en la ciudadanía.

Afirmó que recorrer la capital es volver a encontrarnos con nuestra gente: "Cada abrazo, cada mirada, cada palabra de aliento nos llena de fuerza y convicción".

Luego destacó que es necesario "estar cerca de los vecinos, escuchar, compartir sus sueños y preocupaciones. Esto siempre nos recuerda por qué estamos en este camino: transformar la realidad de los jujeños con esperanza y trabajo".

Asimismo señaló que "se siente fuerte la energía de un pueblo que no se rinde, que cree y acompaña. Cada paso en esta campaña nos impulsa a seguir con más ganas, compromiso y corazón".

Durante la campaña electoral junto al candidato Pedro Pascuttini sostuvo también reuniones con vecinos de los sectores barriales El mirador ll y 150 hectáreas de Alto Comedero y en Suipacha, Alto Gorriti y Cuyaya recibiendo buena acogida y el respaldo pleno a las propuestas electorales para llegar al Congreso de la Nación desde donde trabajar por los jujeños.