Día de la madre
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
La Quiaca
San Pedro de Jujuy
Centro Cultural “Jorge Accame”
Santuario de la Patrona de Jujuy
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
Feprojuy
Frente Primero Jujuy Avanza

Jujeños con el peronismo el 26

Buen recibimiento de los vecinos en cada reunión barrial.

Sabado, 18 de octubre de 2025 03:00
RESPALDO | VECINOS DE ALTO COMEDERO JUNTO A PASCUTTINI Y VALENTE.

La candidata a diputada nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Verónica Valente, hizo referencia a las actividades de campaña que se realizan en esta ciudad de cara a las elecciones del próximo 26 destacando el buen recibimiento de la propuesta electoral en la ciudadanía.

Afirmó que recorrer la capital es volver a encontrarnos con nuestra gente: "Cada abrazo, cada mirada, cada palabra de aliento nos llena de fuerza y convicción".

Luego destacó que es necesario "estar cerca de los vecinos, escuchar, compartir sus sueños y preocupaciones. Esto siempre nos recuerda por qué estamos en este camino: transformar la realidad de los jujeños con esperanza y trabajo".

Asimismo señaló que "se siente fuerte la energía de un pueblo que no se rinde, que cree y acompaña. Cada paso en esta campaña nos impulsa a seguir con más ganas, compromiso y corazón".

Durante la campaña electoral junto al candidato Pedro Pascuttini sostuvo también reuniones con vecinos de los sectores barriales El mirador ll y 150 hectáreas de Alto Comedero y en Suipacha, Alto Gorriti y Cuyaya recibiendo buena acogida y el respaldo pleno a las propuestas electorales para llegar al Congreso de la Nación desde donde trabajar por los jujeños.

 

Temas de la nota

