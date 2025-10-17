Ultiman obras en la ruta provincial 4

En el marco del Plan "Jujuy Construye" se llevan adelante trabajos de repavimentación y mejora integral en la Ruta Provincial 4. En el tramo que va de avenida Bolivia hasta Los Molinos la obra se encuentra en los últimos detalles.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, continúa ejecutando obras en las rutas provinciales con el fin de una conexión segura y eficiente en el ejido urbano.

El presidente del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, Hugo Ponce, indicó que el puente, a la altura del barrio Los Huaicos, ya se encuentra en los últimos detalles. "Las dos trochas ya están terminadas, con las barandas todo listo", comentó.

Continuando sostuvo que faltan algunos detalles para terminar la ruta provincial 4, y que "en la zona crítica que teníamos, que era pasando el Concejo Deliberante donde teníamos que hacer el badén, que ya está hormigonado. Estamos con las últimas dársenas y un guardaganado que es para la captación del agua", puntualizó.

A su vez mencionó el funcionario que se están terminando las pilas para colocar la baranda peatonal en el sector. "Calculo que la obra en total ya tendríamos que estar terminando a mediados de noviembre", señaló. Finalmente, Ponce expresó sobre avances en otras obras que integra el Plan "Jujuy Construye" que "tenemos tramos terminados en rutas 42 y 43. Nos está quedando la ruta provincial 4 y el último tramo de la ruta 56, que estamos llegando a La Mendieta".

Aula Exprés

El Ministerio de Educación de Jujuy dio inicio a Aula Exprés - Proyecto Steam, una propuesta que integra tecnología, creatividad e innovación.

Participaron las escuelas Secundaria Rural 5 (sede El Milagro), la 11 "Tte Gral Bartolomé Mitre" de El Chamical, y el IES 5 "José Eugenio Tello", con un total de 82 estudiantes.

Aula Exprés busca ofrecer experiencias educativas breves, en las que docentes y estudiantes incorporan herramientas tecnológicas y saberes del equipo del CIE, promoviendo la innovación y el enfoque Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).