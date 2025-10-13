Esta semana inscriben para el ingreso a 1° año

Desde hoy hasta el viernes estará habilitado el link para llenar el formulario de preinscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario, en instituciones de gestión estatal. Tal como viene sucediendo, el trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial https://ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde las familias pueden completar el registro de los estudiantes que comienzan el secundario el próximo año.

La inscripción corresponde al ciclo lectivo 2026 y alcanza a todos los alumnos que terminan el séptimo grado en escuelas primarias de gestión estatal o privada.

Requisitos de inscripción

Para completar el formulario, es indispensable que el padre, madre o tutor responsable del estudiante cuente con la constancia alfanumérica de alumno regular. Este documento se obtiene en la escuela primaria donde actualmente cursa el alumno.

Contar con la constancia alfanumérica de alumno regular, dicha constancia permite identificar al estudiante en el sistema. Una vez que el tutor ingrese en la página, el sistema completará de manera automática los datos personales del alumno. Luego, el adulto deberá llenar la información restante solicitada por la plataforma.

Elección de escuela

El Ministerio aclaró que la preinscripción solo se puede realizar en una institución. Por eso, se recomienda elegir con tiempo la escuela secundaria a la que se desea ingresar. Si la escuela elegida no supera la demanda, el tutor debe acercarse a confirmar la inscripción entre el 6 al 10 de noviembre.

Si la escuela elegida supera la demanda, se inicia el proceso de asignación y distribución de vacantes. En 20 escuelas se realizará una instancia evaluativa de contenidos básicos de lengua y matemática el 31 de octubre.

En las demás escuelas con sobredemanda, la distribución de vacantes se realizará el 28 de octubre de 2025 a través de Inprojuy.