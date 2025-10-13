Tenía pedido de captura y fue detenida durante un patrullaje

Una mujer que tenía pedido de captura fue detenida mientras transportaba un electrodoméstico de dudosa procedencia junto a su pareja.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el episodio se registró días atrás alrededor de las 17.30 sobre un tramo de la calle Carriego, en inmediaciones del balneario del barrio 23 de Agosto de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que una comisión del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 recorría el sector de manera preventiva, cuando solicitaron la identificación a una pareja que transportaba un secarropas

Al ingresar los datos de la mujer de 20 años al Centro de Información y Análisis Criminal constataron que registraba un pedido de captura vigente del 2024.

Por tal motivo fue aprehendida y trasladada a la Unidad Regional 8, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.