Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
inseguridad
siniestro fatal
La Quiaca
detenida
violencia de Género
violencia
inseguridad
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Policiales

Tenía pedido de captura y fue detenida durante un patrullaje

La inculpada de 20 años era requerida por la Justicia desde 2024.

Lunes, 13 de octubre de 2025 03:51

Una mujer que tenía pedido de captura fue detenida mientras transportaba un electrodoméstico de dudosa procedencia junto a su pareja.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el episodio se registró días atrás alrededor de las 17.30 sobre un tramo de la calle Carriego, en inmediaciones del balneario del barrio 23 de Agosto de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que una comisión del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 recorría el sector de manera preventiva, cuando solicitaron la identificación a una pareja que transportaba un secarropas

Al ingresar los datos de la mujer de 20 años al Centro de Información y Análisis Criminal constataron que registraba un pedido de captura vigente del 2024.

Por tal motivo fue aprehendida y trasladada a la Unidad Regional 8, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

 

