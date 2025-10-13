°
13 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

inseguridad
siniestro fatal
La Quiaca
detenida
violencia de Género
violencia
inseguridad
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña
inseguridad
siniestro fatal
La Quiaca
detenida
violencia de Género
violencia
inseguridad
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Transeúnte murió atropellado al intentar cruzar por la ruta

El siniestro vial se registró a metros de una pasarela. El conductor del vehículo dio negativo al test de alcoholemia.

Lunes, 13 de octubre de 2025 03:45
OPERATIVO | EFECTIVOS POLICIALES, PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS TRABAJARON EN EL LUGAR.

Un lamentable siniestro vial dejó como saldo a una víctima fatal en la ciudad capital, donde un hombre intentó cruzar caminando una ruta nacional y fue atropellado por una automóvil.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 21 sobre un tramo de la ruta nacional N°66 en sentido sur-norte, a la altura de la terminal de ómnibus de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre optó por cruzar a pie el transitado sector, pese a contar con una pasarela a escasos metros, y fue atropellado por un automóvil Toyota Corolla que era conducido por un sujeto de 59 años.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades y de manera inmediata personal del Same se constituyó en el lugar, pero lamentablemente el transeúnte carecía de signos vitales.

Asimismo tomó participación una comisión de efectivos policiales de la Seccional 32° que se entrevistó con el conductor protagonista, quien manifestó que circulaba por el sector y en un momento determinado se percató de la figura de una persona pero lamentablemente no pudo eludirla.

Personal de Seguridad Vial que trabajó en el reordenamiento vehicular sometió al automovilista a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Mientras que efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado por personal de Bomberos a la morgue Judicial del barrio Alto Comedero, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 32°.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD