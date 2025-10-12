Gimnasia empató sin goles y así avanzó a otra ronda

Gimnasia consiguió lo que salió a buscar: la clasificación a una nueva instancia del Reducido.

En el estadio "23 de Agosto", sin sobrarle nada y en un partido con desempeño apenas discreto los "albicelestes" empataron 0 a 0 con San Miguel, hicieron valer la ventaja deportivo por haber sumado más puntos que su rival en la fase regular y de esta manera accedieron a otra fase de los playoffs de la Primera Nacional buscando el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El duelo empezó con un "lobo" que quiso tomar las riendas del juego, intentó llevarse por delante a un rival que fue de menor a mayor.

Gimnasia utilizó en los primeros 20 minutos de juego pelotas paradas para intentar lastimar a su rival. En tanto, el "trueno verde", apostó a saltar líneas con pelotazos a la zona ofensiva para que sus delanteros.

De a poco fue disminuyendo esa fuerza con la que el conjunto "albiceleste" arremetió y el duelo se hizo más parejo.

ALEGRÍA | EL “LOBO” EMPATÓ AYER Y GRACIAS A LA VENTAJA DEPORTIVA AVANZÓ A CUARTOS.

Con un mediocampo prácticamente de tránsito, las acciones se llevaron a cabo en las áreas mostrando las dificultades defensivas y las carencias ofensivas de ambos combinados.

Con todo este panorama sin concreciones en los arcos el duelo se fue al entretiempo sin goles en el marcador.

En el complemento, la actitud y por ende la postura de San Miguel fue otra. De a poco se fue llevando por delante a un Gimnasia que empezaba a dar muestras de cansancio. No obstante a los 19 minutos el "lobo" llegó con peligro al arco rival con un buen remate de Maidana que obligó a una gran reacción del golero visitante para evitar la apertura del marcador.

Cerca de la media hora de la parte final, el DT Módolo tomó una tajante decisión. Eligió a López para ingresar al campo de juego y sacó a Trasante, formando una línea de 5 defensores para cuidar el cero, aguantar los embates del "trueno verde" y en caso que se pudiera, generar algún contraataque para llevar peligro a terreno rival.

La apuesta al joven técnico del "lobo" le salió porque Gimnasia conservó el cero en su arco, porque el partido terminó empatado y porque pese a sufrir hasta en la última pelota de la tarde se consiguió la clasificación a la siguiente instancia del Reducido.