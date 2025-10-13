Lo atacó con una botella y un ladrillo por cobrarle una deuda

Un hombre denunció que fue agredido ferozmente con una botella de vidrio y un ladrillo, cuando intentó cobrar una deuda a otro sujeto.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el hecho se registró días atrás alrededor de las 17 en un sector de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Fue en esas circunstancias que un hombre se presentó en el domicilio de un sujeto para cobrarle una deuda montería por la venta de lana de llama.

Sin embargo, el inculpado se molestó, vociferó insultos y amenazas y en un determinado momento atacó a la víctima en la cabeza con una botella de vidrio y un ladrillo, para luego emprender la fuga a bordo de una camioneta.

Mientras que el herido se dirigió por sus propios medios al hospital "Jorge Uro" donde recibió las curaciones correspondientes por el personal médico y quedó alojado en sala de Observaciones.

Una vez que recibió la alta médica, el hombre se dirigió a la Seccional 17° donde relató el episodio a los efectivos policiales y aportó la identidad de su agresor.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo del personal de la mencionada dependencia policial.