Joven está embarazada y sufre violencia de género

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, buscan a un joven de 22 años, luego de haber sido denunciado de atacar a golpes a su pareja de 17 años, quien se encuentra embarazada.

Desde la Fiscalía del MPA se solicitó al Juzgado especializado la detención del protagonista de 22 años.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho fue denunciado días atrás, por un grupo de docentes de un establecimiento secundario, donde asiste la víctima.

Todo comenzó cuando la víctima comentó a una de sus docentes que estaba embarazada de dos meses y que temía por su vida, porque desde el momento que su pareja de 22 años se enteró, negó su responsabilidad y empezó a agredirla constantemente.

La docente no dudó en transmitir la compleja situación al cuerpo directivo y se dirigieron a la Seccional 35º del barrio San José de San Pedro, donde realizaron la denuncia formal.

De inmediato las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó la ampliación de denuncia y una entrevista en Cámara Gesell de la adolescente de 17 años.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los progenitores de la adolescente están al tanto de la situación y no aprobaron bajo ningún punto de vista que la joven continuara la relación con el joven de 22 años.

La víctima además manifestó a los efectivos policiales que días atrás, su entonces novio la había citado a un lugar para hablar, pero minutos más tarde recibió un mensaje de su cuñado, quien le había manifestado que el joven de 22 años estaba planeando atacarla a golpes, para que perdiera a su bebé.

Con los datos aportados por la víctima, desde el MPA se solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista y el registro domiciliario donde reside, pero hasta el momento no pudo ser aprehendido. En tanto se solicitó una medida de restricción perimetral de acercamiento.