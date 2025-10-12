Se promovió la participación ciudadana

En el marco del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio se desarrolló la mesa técnica de la Comisión de Participación Ciudadana con Enfoque de Género y Pueblos Originarios, presidida por Lourdes Navarro -presidenta del Consejo Provincial de Mujeres-, con la secretaría técnica de Franco Dorado y el acompañamiento de Victoria Zerpa Cussi.

La Comisión debatió sobre tres grandes ejes estratégicos orientados a fortalecer la inclusión, la equidad y la participación activa de mujeres y pueblos indígenas en las instancias vinculadas al Corredor Bioceánico: participación y consulta, la inclusión económica y la comunicación y articulación regional.

En relación al primer punto, se acordaron pasos previos a realizar jornadas territoriales de información y diálogo con comunidades y pueblos originarios para socializar los avances del Corredor de forma clara, accesible y culturalmente pertinente. Los participantes destacaron la importancia de cumplir con la Convención 169 de la OIT, garantizando el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Respecto del eje de identificación de oportunidades económicas para las comunidades indígenas y las mujeres, se planteó la necesidad de trabajar sobre planes locales de desarrollo, que contemplen la promoción de la economía circular y la visibilización de prácticas culturales latinoamericanas como el arte, la poesía y la música como formas de intercambio y cohesión social. La Comisión destacó la urgencia de derribar estereotipos y discriminaciones estructurales que limitan su acceso a ciertos sectores de la economía.

Finalmente, se definió avanzar en la creación de mecanismos de comunicación permanentes entre las organizaciones sociales y los gobiernos locales, a través de la implementación de canales digitales que garanticen la comunicación en diferentes lenguas. Se propuso convocar a organismos internacionales para consolidar mesas de trabajo que potencian esta agenda regional.

En el cierre, la Comisión aprobó el Plan de Trabajo 2025-2026, que incluye la realización de un mapa interactivo con información sobre pueblos indígenas, la organización de encuentros sobre derecho comparado y participación ciudadana.