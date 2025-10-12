°
12 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Consejo Provincial de Mujeres

Se promovió la participación ciudadana

El Consejo Provincial de Mujeres encabezó una mesa de trabajo.

Domingo, 12 de octubre de 2025 05:00
MESA DE TRABAJO | PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO QUE ENCABEZÓ EL CONSEJO DE LA MUJER.

En el marco del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio se desarrolló la mesa técnica de la Comisión de Participación Ciudadana con Enfoque de Género y Pueblos Originarios, presidida por Lourdes Navarro -presidenta del Consejo Provincial de Mujeres-, con la secretaría técnica de Franco Dorado y el acompañamiento de Victoria Zerpa Cussi.

La Comisión debatió sobre tres grandes ejes estratégicos orientados a fortalecer la inclusión, la equidad y la participación activa de mujeres y pueblos indígenas en las instancias vinculadas al Corredor Bioceánico: participación y consulta, la inclusión económica y la comunicación y articulación regional.

En relación al primer punto, se acordaron pasos previos a realizar jornadas territoriales de información y diálogo con comunidades y pueblos originarios para socializar los avances del Corredor de forma clara, accesible y culturalmente pertinente. Los participantes destacaron la importancia de cumplir con la Convención 169 de la OIT, garantizando el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Respecto del eje de identificación de oportunidades económicas para las comunidades indígenas y las mujeres, se planteó la necesidad de trabajar sobre planes locales de desarrollo, que contemplen la promoción de la economía circular y la visibilización de prácticas culturales latinoamericanas como el arte, la poesía y la música como formas de intercambio y cohesión social. La Comisión destacó la urgencia de derribar estereotipos y discriminaciones estructurales que limitan su acceso a ciertos sectores de la economía.

Finalmente, se definió avanzar en la creación de mecanismos de comunicación permanentes entre las organizaciones sociales y los gobiernos locales, a través de la implementación de canales digitales que garanticen la comunicación en diferentes lenguas. Se propuso convocar a organismos internacionales para consolidar mesas de trabajo que potencian esta agenda regional.

En el cierre, la Comisión aprobó el Plan de Trabajo 2025-2026, que incluye la realización de un mapa interactivo con información sobre pueblos indígenas, la organización de encuentros sobre derecho comparado y participación ciudadana.

 

