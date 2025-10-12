Presentan plataforma de participación ciudadana

El vicegobernador de la Provincia de Jujuy, Alberto Bernis, invitó a referentes, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de la provincia a participar de la ceremonia de presentación de la Plataforma de Participación Ciudadana, que se realizará hoy lunes a las 10, en el Salón "Marcos Paz" de la Legislatura de Jujuy.

De acuerdo a lo que se informó, se trata de la primera herramienta digital legislativa de la Argentina que permitirá a la ciudadanía involucrarse de manera directa en el proceso de formación de las leyes.

Por la transparencia

La puesta en marcha de esta iniciativa constituye un hecho institucional de gran relevancia, que marca un paso decisivo hacia una Legislatura abierta, moderna e innovadora, reafirmando el compromiso con la transparencia y la participación activa de los jujeños, según se destacó desde el Poder Legislativo jujeño.