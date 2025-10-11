Corte programado de energía en el B° Ciudad de Nieva este domingo

Mañana domingo, el servicio de energía eléctrica será interrumpido de manera programada en el barrio Ciudad de Nieva y zonas aledañas de San Salvador de Jujuy. El corte se realizará para que el equipo técnico pueda ejecutar tareas de mantenimiento esenciales para la seguridad y optimización de la red.

La interrupción del suministro afectará a la zona delimitada por las calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro. Según informó la empresa distribuidora, el horario estimado para los trabajos será desde las 08:30 hasta las 12:30.

Se aclaró que el servicio se restablecerá de forma automática una vez que finalicen las tareas. Como medida de precaución, se recomienda a los vecinos desconectar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar posibles inconvenientes cuando la electricidad vuelva a la normalidad.

Estas labores forman parte del plan de inversión y mantenimiento continuo que la compañía lleva adelante para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en la provincia.