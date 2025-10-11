°
11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Vaticano
plan de crisis
Las Pampitas
YPF
ASADO
Ejesa
Cámara Electoral
Enzo Fernández
especialistas
Elecciones 2025
Vaticano
plan de crisis
Las Pampitas
YPF
ASADO
Ejesa
Cámara Electoral
Enzo Fernández
especialistas

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Corte programado de energía en el B° Ciudad de Nieva este domingo

Este domingo se realizarán tareas de mantenimiento por lo que el servicio será interrumpido.

Sabado, 11 de octubre de 2025 12:56

Mañana domingo, el servicio de energía eléctrica será interrumpido de manera programada en el barrio Ciudad de Nieva y zonas aledañas de San Salvador de Jujuy. El corte se realizará para que el equipo técnico pueda ejecutar tareas de mantenimiento esenciales para la seguridad y optimización de la red.

La interrupción del suministro afectará a la zona delimitada por las calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro. Según informó la empresa distribuidora, el horario estimado para los trabajos será desde las 08:30 hasta las 12:30.

Se aclaró que el servicio se restablecerá de forma automática una vez que finalicen las tareas. Como medida de precaución, se recomienda a los vecinos desconectar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar posibles inconvenientes cuando la electricidad vuelva a la normalidad.

Estas labores forman parte del plan de inversión y mantenimiento continuo que la compañía lleva adelante para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD