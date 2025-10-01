Corte de agua por reparaciones

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción temporal y de emergencia en el suministro de agua potable que afecta a una extensa zona de la provincia. La medida fue necesaria debido a una rotura de consideración en el Acueducto 450, a la altura de Barrio Norte, la cual fue causada por un reciente incendio.

Personal de la empresa se encuentra trabajando en el lugar para reemplazar el tramo del acueducto que resultó afectado. Para ejecutar estas reparaciones con seguridad, fue indispensable cortar el servicio en la zona.

De acuerdo con el parte oficial, el corte comenzó a las 11:00 de la mañana. Los trabajos de reparación principal se extenderían hasta aproximadamente las 15:00 horas. Sin embargo, una vez finalizados, la empresa deberá realizar maniobras de purga de aire en la red. Por lo tanto, se estima que el restablecimiento total y paulatino del servicio en los hogares comenzará alrededor de las 18:00 horas.

Barrios afectados

La interrupción alcanzará a los siguientes sectores:

240 Viviendas

Las Marías

Barrio Paraíso

Loteo Calsina

Barrio Éxodo

281 Viviendas, 200, 370, 300, 284, 337, 308 Viviendas

8 de Marzo

Sector B 2

Sector B 6

Barrio Industrial

Loteo Las Martas

La empresa solicitó disculpas a la comunidad por las molestias ocasionadas, aclarando que se trata de una situación ajena a su voluntad, y aseguró que todos los equipos trabajan con la máxima celeridad para normalizar el suministro lo antes posible.