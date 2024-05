Celebraron cuarenta años del bachillerato nocturno

El Bachillerato Provincial Nocturno para Adultos N° 1 "Domingo Eduardo Baca Ojeda" cumplió cuarenta años y en el marco del festejo se realizó un acto protocolar junto a la comunidad educativa. El 15 de este mes la institución se vistió de fiesta. Fue un día de alegría y esperanzas, tal como lo fuera aquel 15 de mayo de hace 40 años atrás. Se encontraron los de ayer y los de hoy, todos con un mismo propósito y sentimiento de festejar.

Los motores de estos 40 años fueron y son los estudiantes, jóvenes y adultos que con sus peculiaridades e impronta, dan vida, movimiento, alegría y hasta algunos sin sabores. Es por ello que se generan propuestas acordes a sus necesidades y haciendo anclaje en el respeto por sus derechos.

La celebración se inició con una emotiva ceremonia de la que participaron las diferentes áreas educativas en conjunto con el alumnado. Entre ellos los abanderados y escoltas Liliana Figueroa, Andrés Giménez, Roxana Carretero, Marcela Castillo, Susana Villalba y Angélica Robles.

El acto fue conducido por el exalumno César Sebastián Casimiro, quien es locutor nacional. Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la directora del establecimiento, Liliana Zuleta; y la poesía "A mi querido colegio" fue recitada por una alumna de primer año. También se compartió un emotivo video alusivo a la fecha y al finalizar el reconocido músico jujeño Martín Lazarte brindó un show.

El festejo continuó con un concurso de mesas que fueron ornamentadas por cada curso y no faltó la torta para cantar el feliz cumpleaños.

La directora del establecimiento, Liliana Zuleta, le dijo a El Tribuno de Jujuy que reciben a mayores de 18 años edad para que puedan terminar sus estudios secundarios, con un cursado de tres años. Cuenta con dos orientaciones, en Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Naturales.

Señaló que los alumnos que no se hayan inscripto en la primer etapa podrán hacerlo en agosto. "Es muy importante sepan que tenemos una segunda etapa de inscripción, ya que muchas veces piensan que todo está perdido pero no es así. En el mes de agosto volvemos a abrir las inscripciones porque la estructura curricular de esta nueva modalidad está dispuesta para que el estudiante haga módulos y si no puede hacer el módulo que corresponde al primer cuatrimestre, puede empezar por el módulo que corresponde al segundo cuatrimestre", agregó.

"Estamos orgullosos de los logros y los caminos que iniciaron los egresados de esta institución y que se manifiesta cada vez que son invitados a participar en nuestros eventos escolares. Para los docentes mi reconocimiento por la labor formativa y pedagógica que despliegan día a día. A los estudiantes, agradecerles por elegirnos como institución formadora e instarlos para que no bajen los brazos a pesar de las dificultades", destacó al concluir.

Reseña histórica

Por resolución N°597 del 15 de mayo de 1984, el Poder Ejecutivo de la provincia creó el Bachillerato Provincial Nocturno para Adultos a fin de posibilitar la iniciación y continuación de estudios de nivel medio a numerosos jóvenes y adultos que por diferentes razones no podían hacerlo.

ABANDERADA Y ESCOLTAS | PRESIDIERON EL ACTO.

La casa de estudios comienza a funcionar en el Bachillerato N° 2 sito en Cochabamba 1260, hoy edificio de la escuela 418, "Eva Perón".

El 13 de agosto de 1985 por decreto N° 716 se le impone el nombre de "Domingo Eduardo Baca Ojeda". Nacido en Buenos Aires, Baca Ojeda cursó estudios de abogacía, pero no se graduó. En nuestra provincia fue secretario de Gobierno desde 1945 hasta 1950, durante el gobierno de Alberto José Iturbe. Fue ministro de Gobierno durante el gobierno de Jorge Villafañe y ocupó la presidencia del Club Atlético Gorriti. Falleció en San Salvador de Jujuy el 13 de diciembre de 1957.

Testimonio de un estudiante

CÉSAR SEBASTIÁN CASIMIRO

César Sebastián Casimiro cursó la primaria en la escuela “General Manuel Belgrano” y a los 16 años se propuso empezar a gestar uno de sus sueños que lo llevó a tener un programa de radio que se emitió en frecuencias moduladas de esta capital, Palpalá, Perico y Monterrico. Con 22 años de edad, ya siendo papá y trabajador independiente, ingresó al Bachillerato Provincial Nocturno para Adultos, llegando a recibir la Bandera Nacional con el promedio general de 9,25. Por cuestiones particulares abandonó su formación y luego de doce años pudo retomar el cursado. Culminó los estudios en 2017 obteniendo nuevamente el mejor promedio.

Posteriormente cursó la carrera terciaria de locutor nacional en radio y televisión. Según dijo, actualmente su matrícula se encuentra en trámite en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (Iser). Radicado en Buenos Aires, es animador, conductor de televisión, presentador de espectáculos y productor de programas radiales. Su próximo objetivo es ampliar sus conocimientos e ingresar a la Facultad de Idiomas en Buenos Aires para estudiar inglés.