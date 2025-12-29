Sadir goza de buena imagen

El gobernador Carlos Sadir cierra el año con 53% de imagen positiva y ubicado en el puesto 13 entre todos los mandatarios provinciales del país, según el último estudio mensual que CB Consultora Opinión Pública elabora y el cual tiene fuerte incidencia en el sector político por su seriedad.

En el 2025 su medición varió entre el 52 y 53%, y entre el 12 y 13 lugar obteniendo una calificación buena, prácticamente no se movió del medio del listado de mandatarios lo que fue un mérito para su gestión.

En mayo fue calificado con la mejor imagen: 56% con tendencia en alza y julio fue para el olvido, apenas logró 51.3%. En noviembre logró la peor posición en el puesto 17, como consecuencia de la mala elección con Provincias Unidas, logrando una banca para diputados nacionales. Abril y mayo fueron sus mejores meses en el puesto 9.

Su gestión avanzó acompañando esos indicadores, en orden ante los vaivenes políticos por haber sido éste un año electoral y por las medidas del Gobierno nacional que lo obligó a manejarse con mucha cautela.

CB Consultora OP lo benefició mensualmente, en febrero se ubicó en el puesto 14 con 52.2% de imagen positiva y 42.5% de imagen negativa; en marzo 13, 52.8 y 44.7; abril 9, 56 y 38.9; mayo 9, 56.5 y 41; junio 11, 52.7 y 42.9; julio 15, 51.3 y 44; agosto 12, 52 y 44.5; septiembre 13, 53.1 y 42.6; noviembre 17, 52.5 y 45; y diciembre 13, 53 y 42.7.

En comparación con diciembre del 2024 estuvo ahí no más respecto a este mes, 53% de imagen positiva y 42.7 de negativa, y 51.9 a fines del año pasado y 42.8 negativa. Mientras que en la ubicación este mes está en el puesto 13 y en 2024 en el 14, y en ambos con una tendencia en alza.

Mayormente Sadir estuvo compartiendo su puesto con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y de vez en cuando con Gustavo Valdéz (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Martin Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).

La calificación mensual de Sadir en otras palabras fue buena, no más allá de eso en estos dos años de su primera gestión.